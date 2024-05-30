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В Рязани экс-сотрудника СИЗО-1 осудили за получение взятки
По данным следствия, в период с мая по июнь 2023 года мужчина за денежное вознаграждение проносил на территорию СИЗО запрещенные предметы для заключенных.

В Рязани экс-сотрудника СИЗО-1 осудили за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в период с мая по июнь 2023 года мужчина за денежное вознаграждение проносил на территорию СИЗО запрещенные предметы для заключенных. Среди предметов были мобильные телефоны, сим-карты, смарт-часы, зарядное устройство.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти системы ФСИН России на срок 1 год.