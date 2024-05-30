В российском мороженом нашли кишечную палочку

Продукцию проверило Роскачество.

В двух марках мороженого, представленного в российских магазинах, нашли кишечную палочку. Об этом сообщил портал РБК.

Проверку провело Роскачество.

Этими марками стали пломбир «Мишка на полюсе», который производит казахстанская компания «Шин Лайн», и мороженое «Ермолино». Аналитики Роскачества отметили, что такая проблема в случае, если продукты не подвергаются термической обработке.

В «Шин Лайн» опровергли выводы организации, сославшись на результаты проведенной независимой лабораторией Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана. Представитель компании предположил, что причиной проблемы стало нарушение требований к транспортировке оптовой или розничной партий, а также хранение в местах продаж.

Также Роскачество зафиксировало случаи замены молочного жира растительным. В мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское» обнаружили фитостерин. Кроме того, там значительно меньше молочного жира, чем требует законодательство. В мороженом «Вкусландия» и «Ленинградское» обнаружено отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что тоже свидетельствует о подмене молочного жира растительным или животным жирами. Эти нарушения делают продукцию фальсификатом.

В нескольких марках нашли дрожжи и плесень. Однако отмечается, что их количество не нормируется для мороженого, поэтому считать это нарушением нельзя. Также в отдельных случаях реальный вес продукта или массовая доля белка отличались от заявленных. Тем не менее более 60 процентов исследованных марок соответствуют требованиям, заверили в организации.