В России сейчас не планируют вводить систему штрафных баллов за нарушения ПДД
Об этом заявил замначальника ГАИ Олег Понарьин.
В России сейчас не планируют вводить систему штрафных баллов за нарушения ПДД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника ГАИ Олега Понарьина.
«Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», — заявил на пресс-конференции Понарьин.
Он также рассказал про систему поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают ПДД и получают преимущества при страховке.
«Других каких-то поощрительных (мер — ред.), по крайней мере, со стороны полиции на сегодняшний момент не предусмотрено», — добавил Понарьин.