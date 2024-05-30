В России сейчас не планируют вводить систему штрафных баллов за нарушения ПДД

Об этом заявил замначальника ГАИ Олег Понарьин.

В России сейчас не планируют вводить систему штрафных баллов за нарушения ПДД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника ГАИ Олега Понарьина.

«Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», — заявил на пресс-конференции Понарьин.

Он также рассказал про систему поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают ПДД и получают преимущества при страховке.

«Других каких-то поощрительных (мер — ред.), по крайней мере, со стороны полиции на сегодняшний момент не предусмотрено», — добавил Понарьин.