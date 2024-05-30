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В России предложили ограничить продажи алкоголя в duty free аэропортов
В работу над законопроектом включилось МВД.

МВД России предложило установить оптимальное количество алкоголя, которое можно покупать пассажирам в duty free аэропортов. Об этом 30 мая сообщили «Известия».

"МВД включилось в работу над законопроектом, который позволяет продавать спиртное в магазинах duty free на внутренних рейсах, пока это допускается только при международных перелетах", — говорится в материале.

Также в материале указано, что депутатам Госдумы предложили «рассмотреть вопрос об установлении предельного количества алкогольной продукции, разрешенного к приобретению одним пассажиром».

Новая норма, как предполагается, будет действовать до 30 июня 2026 года. Сейчас законопроект готовят к первому чтению.

Как полагают в МВД, помимо этого, людей также стоит лишить возможности тут же пить приобретенный алкоголь. К примеру, магазины будут обязаны упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты, мешающие вскрыть упаковку.