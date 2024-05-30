В РГУ имени Есенина откроют диссертационный совет по двум специальностям

В РГУ имени С.А. Есенина откроют диссертационный совет по двум специальностям. Об этом в четверг, 30 мая написали в группе вуза ВКонтакте.

27 мая 2024 года Приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 498/нк выдано разрешение на создание совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, соискание ученой степени доктора наук на базе РГУ имени С.А. Есенина по научным специальностям:

Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

«Поздравляем весь коллектив вуза с прекрасной новостью! Это подтверждение высокого уровня нашей академической деятельности и значительный шаг в развитии научной сферы Рязанской области. Мы благодарны за возможность вносить свой вклад в развитие научной мысли и подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере педагогики. Рады пригласить наших сотрудников и аспирантов, а также соискателей, подготовивших диссертации на базе других организаций, к активному участию в деятельности диссертационного совета, как платформы для защиты и продвижения их научных работ и достижений», — говорится в сообщении.