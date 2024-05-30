Полицейские задержали участника поножовщины в Шлаковом

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали участника поножовщины в Шлаковом. Об этом сообщило региональное УМВД.

29 мая в полицию поступила информация о конфликте на улице Трудовой. В результате пострадал 42-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Его доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями в грудную клетку и плечо.

Полицейские прибыли на место. Правоохранители организовали оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний соотечественник потерпевшего.

Установлено, что ранее знакомые мужчины поссорились. Из-за личной неприязни 22-летний мужчина ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Молодой человек хотел уехать из Рязани, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о его аресте.

Ранее в сети появились кадры с места поножовщины.