В Подмосковье прихожанин зарезал работницу трапезной в храме

В Подмосковье прихожанин зарезал работницу трапезной в храме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 30 мая в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде. По информации издания, мужчина нанес 55-летней работнице 13 ножевых ранений. Она скончалась на месте от полученных травм.

Его задержали. Предварительно, мужчине около 50 лет, его мать работала в этом храме. Во время нападения он кричал: «Ты отравила мою маму».

Фото: Telegram-канал «112».