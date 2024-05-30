В Мурманске четырехлетний мальчик выпал из окна

В Мурманске мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК России.

Инцидент произошел в доме по проспекту Кирова.

Следователи выяснили, что ребенок находился в квартире с матерью и другими родственниками. Мальчик, несмотря на закрытые окна, сумел одно из них открыть и выпасть. «Несовершеннолетний госпитализирован в МОКБ им. П.А. Баяндина. В настоящее время угроза жизни отсутствует», — уточнили в региональной прокуратуре. В ведомстве добавили, что основная версия случившегося является несчастный случай.