В Москве мужчина с ножом ранил полицейского и двух женщин

В Москве мужчина с ножом ранил полицейского и двух женщин. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Правоохранители увидели мужчину, который напал на женщину, предположительно, с ножом в руках. После словесного вмешательства полицейских злоумышленник бросился на них.

Силовики использовали табельное оружие и ранили напавшего.

«Мужчина смог причинить телесные повреждении полицейскому и попытался скрыться в магазине, где совершил нападение на работницу, нанеся ей ранение, а также держал предмет, похожий на нож, в опасной близости от пострадавшей», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы задержать нарушителя и освободить женщину стражи порядка повторно применили оружие, после чего он был задержан.