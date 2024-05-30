В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1520 человек.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Сводка появилась в официальном Telegram-канале министерства.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1520 человек.
В Харьковской области российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшено положение и на других направлениях.
На северо-западе Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Также средствами ПВО был сбит украинский Су-27.