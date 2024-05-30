В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1520 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Сводка появилась в официальном Telegram-канале министерства.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1520 человек.

В Харьковской области российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшено положение и на других направлениях.

На северо-западе Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Также средствами ПВО был сбит украинский Су-27.