В Ленинградской области в карьере утонул шестиклассник из Армении

В Ленинградской области шестиклассник из Армении утонул в карьере. Об этом сообщило издание 78.

Инцидент произошел вечером в среду, 29 мая. В полицию поступило сообщение о пропаже мальчика недалеко от поселка Селезнево.

Прибывшие нашли труп 12-летнего гражданина Армении на карьере в двух километрах от населенного пункта. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, ребенок утонул.

Тело направили в морг.