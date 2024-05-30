В Кургане мужчина забил брата молотком

В Кургане 53-летнего мужчину подозревают в убийстве брата. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Вечером 22 мая в результате возникшего словесного конфликта подозреваемый нанес своему брату несколько ударов в голову молотком. После совершения преступления он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался», — указано в публикации.

Подозреваемого задержали. Мужчина признал вину. Сейчас проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.