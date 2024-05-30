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В Крыму предотвратили серию терактов на железной дороге

В Крыму предотвратили серию терактов на железной дороге. Об это в четверг, 30 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Установлено, что агенты, завербованные ГУР Украины, выполняли задания по сбору и передаче сведений о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

Злоумышленники планировали совершить теракты на путях в разных районах Крыма, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

«В местах проживания диверсантов обнаружены 4 СВУ, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева», — говорится в сообщении.