В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине

Информацию передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщило РИА Новости.

Представитель Кремля рассказал, что страны Североатлантического альянса провоцируют Украину на продолжение боевых действий с Россией и сами намерены вести войну в прямом и переносном смысле.

«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», — подчеркнул Песков.