В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине
Информацию передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщило РИА Новости.
Представитель Кремля рассказал, что страны Североатлантического альянса провоцируют Украину на продолжение боевых действий с Россией и сами намерены вести войну в прямом и переносном смысле.
«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», — подчеркнул Песков.