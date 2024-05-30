В Кораблине в ДТП с «Киа» пострадал 16-летний мотоциклист

Авария произошла на улице Школьная в среду, 29 мая.

В Кораблине в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 29 мая, примерно в 15:50, около дома № 11 по улице Школьная.

По предварительной информации, 41-летний местный житель на Kia Rio столкнулся с мотоциклом Orion, за рулем которого был 16-летний кораблинец.

В результате мотоциклиста госпитализировали.

По факту аварии полиция начала проверку.