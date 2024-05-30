В доме жителя Рязанской области полицейские нашли более килограмма марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские задержали 40-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщило региональное УМВД.

В Рязани полицейские задержали мужчину, приехавшего из Спасска-Рязанского. О нем было известно, что он склонен к употреблению запрещенных веществ. При досмотре у него изъяли сверток с двумя граммами марихуаны.

После правоохранители выехали в Спасск-Рязанский и обследовали место жительства мужчины. Выяснилось, что он занимался культивированием конопли. Для приспособил в своем доме отдельную комнату и оснастил ее оборудованием. Накануне задержанный срезал все выросшие кусты наркосодержащего растения и разложил их для высушивания.

Полицейские изъяли в доме 1338 граммов марихуаны и 837 граммов частей конопли.

Возбуждено уголовное дело.