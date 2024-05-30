В Дашково-Песочне засняли мотоциклиста, который проехал на красный сигнал
Нарушителя заметили на пересечении улиц Зубковой и Советской Армии.
В Дашково-Песочне засняли мотоциклиста, который проехал на красный сигнал. Об этом в четверг, 30 мая написали пользователи в Telegram-канале «
Нарушителя заметили на пересечении улиц Зубковой и Советской Армии.
«А потом господа хрустики до красных соплей доказывают и обижаются, что их на дороге терпеть не могут. Кстати, на данном видео госномер виден хорошо. Господа из ГИБДД, примите меры, хотя бы к этому товарищу», — написал рязанец.