В Чите госпитализировали народного артиста СССР Александра Михайлова

Врачи подозревают у звезды фильма «Любовь и голуби» пневмонию.

В Чите госпитализировали народного артиста СССР Александра Михайлова. Об этом сообщило издание Chita.ru.

Уточняется, что актер приехал в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел.

«Человек уставший, он же с Владивостока прилетел, не спал несколько суток. Пусть лучше отдохнет и подлечится», — рассказал собеседник издания.

По информации источника, у актера температура поднялась до 39 градусов. Есть подозрение на пневмонию. Результаты медицинских исследований относительно его состояния будут готовы 30 мая.

По данным главы Минздрава Забайкальского края Оксаны Немакиной, актер находится в 1-й городской больнице.