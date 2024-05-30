В центре Рязани отключили свет
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.
В Рязани на 14 улицах отключили свет. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- улица Ленина;
- улица Право-Лыбедская;
- улица Почтовая;
- улица Соборная;
- улица Рыбацкая;
- улица Новослободская;
- улица Николодворянская;
- улица Кремлевский вал;
- улица 26 Бакинских комиссаров;
- улица Есенина;
- улица Фирсова;
- Торговый городок;
- улица Грибоедова;
- улица Попова.
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.