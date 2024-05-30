Службы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей
Взыскание будут списывать с банковской карты, которая привязана к аккаунту пользователя.
Службы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила Газета.Ru.
К таким мерам прибегли сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс».
Теперь размер взысканий составляет:
- 10 тыс. руб. за передачу управления электросамокатом ребенку;
- 5 тыс. руб. — за поездку с пассажиром;
- 1 тыс. руб. — неспешивание на пешеходном переходе;
- 500 руб. — некорректная парковка;
- 100-150 тыс. руб. в зависимости от оператора — управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя.
Средства будут списывать с банковской карты, а при самых серьезных нарушениях предусмотрена также блокировка аккаунта.