Службы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей

Взыскание будут списывать с банковской карты, которая привязана к аккаунту пользователя.

Службы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила Газета.Ru.

К таким мерам прибегли сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс».

Теперь размер взысканий составляет:

10 тыс. руб. за передачу управления электросамокатом ребенку;

5 тыс. руб. — за поездку с пассажиром;

1 тыс. руб. — неспешивание на пешеходном переходе;

500 руб. — некорректная парковка;

100-150 тыс. руб. в зависимости от оператора — управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя.

Средства будут списывать с банковской карты, а при самых серьезных нарушениях предусмотрена также блокировка аккаунта.