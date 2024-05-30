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Рязанские полицейские выдворили из страны восьмерых мигрантов
В сопровождении судебных приставов их доставили в аэропорт.

Рязанские полицейские выдворили из страны восьмерых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Два иностранца ранее получили судимости за кражу и незаконный оборот наркотических средств. После отбывания наказания приняли решения о депортации.

Шесть других мигрантов задержали за нарушения миграционного законодательства.

В сопровождении судебных приставов их доставили в аэропорт.