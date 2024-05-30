Рязанские полицейские выдворили из страны восьмерых мигрантов
В сопровождении судебных приставов их доставили в аэропорт.
Рязанские полицейские выдворили из страны восьмерых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Два иностранца ранее получили судимости за кражу и незаконный оборот наркотических средств. После отбывания наказания приняли решения о депортации.
Шесть других мигрантов задержали за нарушения миграционного законодательства.
В сопровождении судебных приставов их доставили в аэропорт.