Рязанские полицейские выдворили из страны восьмерых мигрантов

В сопровождении судебных приставов их доставили в аэропорт.

Рязанские полицейские выдворили из страны восьмерых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Два иностранца ранее получили судимости за кражу и незаконный оборот наркотических средств. После отбывания наказания приняли решения о депортации.

Шесть других мигрантов задержали за нарушения миграционного законодательства.

В сопровождении судебных приставов их доставили в аэропорт.