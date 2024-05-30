Рязанские пляжи проверила городская комиссия

Недостатки арендатор пляжа должен устранить до их открытия, которое запланировано на 1 июня.

Рязанские пляжи проверила городская комиссия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 30 мая, на рязанских пляжах прошли проверки. Представители городской комиссии побывали на Борковских карьерах. Комиссия проверила, есть ли необходимое оборудование и средства спасения, работает ли медперсонал, оснащен ли пляж раздевалками и туалетами.

Недостатки арендатор пляжа должен устранить до их открытия, которое запланировано на 1 июня.

Ранее МЧС опубликовало список пляжей в Рязанской области и даты их открытия.