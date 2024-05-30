Рязанец получил шесть лет колонии за сбыт наркотиков в крупном размере
Суд назначил рязанцу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Рязанец получил шесть лет колонии за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина через приложение Telegram обратился к неизвестному с предложением о своем вступлении в состав группы лиц для распространения наркотиков.
После он получил оптовую партию наркотических средств синтетического происхождения, подготовил ее к сбыту, но был задержан.
Суд назначил рязанцу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.