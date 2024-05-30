Рязанец получил шесть лет колонии за сбыт наркотиков в крупном размере

Суд назначил рязанцу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Рязанец получил шесть лет колонии за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина через приложение Telegram обратился к неизвестному с предложением о своем вступлении в состав группы лиц для распространения наркотиков.

После он получил оптовую партию наркотических средств синтетического происхождения, подготовил ее к сбыту, но был задержан.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.