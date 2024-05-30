Рязанцы рассказали о затопленном канализационными стоками подвале

Речь идет о пятиэтажном доме № 36 по улице Качевская.

Рязанцы рассказали о затопленном канализационными стоками подвале. Видео опубликовано в группе «Рязань» в соцсетях.

Речь идет о пятиэтажном доме № 36 по улице Качевская.

Уточняется, что стоки текли по улице и оказались в подвале, позже затопив ему. Женщина поделилась, что обращалась в управляющую компанию и дежурные службы города. «Никакой реакции на происходящее нет», — посетовала рязанка.