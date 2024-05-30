Рязанцев предупредили о схеме мошенников с ошибочным переводом денег на счет

Отмечается, что мошенники обманывают россиян, убеждая их вернуть якобы по ошибке переведенные не на тот счет средства.

Рязанцев предупредили о схеме мошенников с ошибочным переводом денег на счет. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального УМВД.

Отмечается, что мошенники обманывают россиян, убеждая их вернуть якобы по ошибке переведенные не на тот счет средства.

По этой схеме пользователь получает фейковое СМС, в котором говорится о пополнении счета за услуги сотовой связи. Позднее человеку звонит неизвестный, сообщает примерно то же самое и просит вернуть деньги. В случае отказа мошенник начинает торопить и запугивать своего собеседника.

В таком случае пользователей просят проверять баланс и смотреть на адрес отправителя СМС.

«Сегодня мобильные операторы дают возможность вернуть перечисленные на чужой счет средства. Так, если кто-то перевел вам деньги по ошибке, он сможет решить эту проблему без вашего участия», — отметили в сообщении.