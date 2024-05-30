Рязанцам рассказали, чего ожидать после мошек и комаров

Мелких кровососущих сменят слепни и лосиная вошь.

Рязанцам рассказали, чего ожидать после мошек и комаров. Об этом сообщил Центр защиты леса Рязанской области .

По заверению экспертов, пиковая численность мелких кровососущих продлится три недели, потом на смену им придут слепни, а в августе сезон закрывает лосиная вошь. Активность клещей сохранится весь теплый период.

Жителям советуют при посещений природных объектов, подбирать закрытую одежду, брать шляпу с сеткой и не пренебрегать репеллентами.

Фото: Центр защиты леса Рязанской области