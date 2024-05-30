Россиянам назвали еще один способ обмана с помощью ЕГЭ

Школьникам рассылают информацию о решении изменить критерии экзамена или содержание контрольно-измерительных материалов.

Россиянам назвали еще один способ обмана с помощью ЕГЭ. Об этом в четверг, 30 мая, рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

Мошенники за несколько дней до экзамена рассылают школьникам голосовое или текстовое сообщение. Автор представляется главным составителем ЕГЭ или разработчиком контрольно-измерительных материалов.

«В сообщении содержится информация о том, что коллеги говорящего решили изменить критерии экзамена или материалы, по которым будут сдавать ЕГЭ, однако до начала экзамена об этом сообщать не будут и за финансовое вознаграждение говорящий предлагает поделиться нужными данными», — разъяснил эксперт.