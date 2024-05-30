Новомичуринские полицейские раскрыли кражу шуруповерта

Новомичуринские полицейские раскрыли кражу шуруповерта. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Рязанской области.

В ОМВД по Пронскому району обратился 61-летний житель Новомичуринска, из квартиры которого пропал сетевой инструмент.

Полицейские выяснили, что в гости к нему недавно приходила 27-летняя местная жительница. Пенсионер предложил ей убраться в его комнате. Они выпили вместе и женщина приступила к уборке, после чего ушла. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу имщества.

Причастность гостьи к краже была установлена. Шуроповерт изъяли и вернули владельцу.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.