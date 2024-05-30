МТС прокачала сеть на пути к Старожиловскому конному заводу 19 века

Компания МТС провела модернизацию сети LTE в Старожиловском районе в деревне Акуловский участок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В зоне усиленного покрытия LTE — трасса «Рязань-Старожилово», железнодорожная станция «Старожилово». Связь и мобильный интернет улучшились также в Вороново, Акулово, Рязанских садах и Ефремово.

Новое оборудование разгрузило сеть и в самом райцентре, где находится Старожиловский конный завод, который был построен известным архитектором Федором Шехтелем в конце XIX века для Павла Григорьевича фон Дервиза, крупного строителя железных дорог в Российской империи.

«МТС продолжает работу по цифровизации достопримечательностей и популярных мест отдыха Рязанской области. Теперь туристы могут делиться фотографиями творения Шехтеля, визитной карточки Старожилова, а значит, его интересную историю и смогут узнать жители других регионов. Наш опыт показывает, что наличие связи позволяет кратно повысить популярность туристических локаций нашего региона», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.