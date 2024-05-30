Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
25°
Птн, 31
26°
Сбт, 01
23°
ЦБ USD 89.26 0.82 30/05
ЦБ EUR 96.89 0.65 30/05
Нал. USD 85.80 / 99.00 30/05 13:55
Нал. EUR 92.90 / 115.00 30/05 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
4 354
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
15 467
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
6 560
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
16 368
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Макрон планирует создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину
По информации Le Monde, заявление об этом может быть сделано во время визита Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Об этом пишет Le Monde.

«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — указано в публикации.

По информации издания, заявление может быть сделано во время визита Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

«Идея в том, чтобы отправить вначале несколько десятков специалистов, чтобы определить потребности в обучении. Во вторую очередь — направить несколько сотен военных. Обсуждается обучение саперов, а также обучение солдат новой мотострелковой бригады», — уточняется в публикации.