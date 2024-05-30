Макрон планирует создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину

По информации Le Monde, заявление об этом может быть сделано во время визита Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Об этом пишет Le Monde.

«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — указано в публикации.

По информации издания, заявление может быть сделано во время визита Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

«Идея в том, чтобы отправить вначале несколько десятков специалистов, чтобы определить потребности в обучении. Во вторую очередь — направить несколько сотен военных. Обсуждается обучение саперов, а также обучение солдат новой мотострелковой бригады», — уточняется в публикации.