Круизные операторы снизили цены на путешествия

Компании стараются удержать количество туристов на уровне 2023 года.

Круизные операторы снизили цены на путешествия. Об этом в четверг, 30 мая, написала Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Скидки помогают компаниям удерживать поток туристов на уровне 2023 года, который позволил успешно вернуть отрасль на рынок.

По данным Круизного исследовательского общества, с недавно возобновленным сильным ростом международных путешественников можно ожидать увеличения интереса потенциальных туристов к летним сезонам и летним спецпредложениям.

Чтобы ускорить время принятия решения на покупку тура, агентства разрабатывают специальные привлекательные предложения.