Круизные операторы снизили цены на путешествия
Компании стараются удержать количество туристов на уровне 2023 года.
Круизные операторы снизили цены на путешествия. Об этом в четверг, 30 мая, написала Газета.Ru со ссылкой на Reuters.
Скидки помогают компаниям удерживать поток туристов на уровне 2023 года, который позволил успешно вернуть отрасль на рынок.
По данным Круизного исследовательского общества, с недавно возобновленным сильным ростом международных путешественников можно ожидать увеличения интереса потенциальных туристов к летним сезонам и летним спецпредложениям.
Чтобы ускорить время принятия решения на покупку тура, агентства разрабатывают специальные привлекательные предложения.