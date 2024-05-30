Исследование МТС: более 70% опрошенных рязанцев больше всего любят смотреть кино в отпуске

Большинство рязанцев назвали просмотр кино одним из самых любимых занятий в отпуске. При этом чаще всего смотрят фильмы и сериалы с мобильных устройств, свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion. Во время отдыха 67% респондентов предпочитают комедии и сериалы, а фильмы ужасов смотрят только 5%.

В отпуске рязанцы чаще всего смотрят фильмы и сериалы с мобильных устройств, в то время как 66% опрошенных рассказали, что стараются сократить время использования мобильных телефонов. Почти 30% проводят с телефоном столько же времени, сколько и в рабочие будни, и только 5% вообще не пользуются смартфоном во время отпуска.

Также 52% респондентов рассказали, что обычно скачивают контент с собой в дорогу. Чаще всего заранее о загрузке контента заботятся опрошенные в возрасте 18-24 лет — 61%. Меньше всего скачивают контент в отпуск заранее в возрастной категории старше 55 лет (35% опрошенных).

42% опрошенных также отметили, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 37% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 15% - 3-7 дней, а 6% россиян хватает и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

«Рязанцы теперь могут смотреть фильмы и сериалы в KION без доступа к сети. Это удобно, например, в самолете, метро, за границей. Для того, чтобы загрузить фильм, необходимо нажать кнопку „Загрузить“ под его описанием, для загрузки сериалов нажать „Настройки загрузки“. После этого откроется модальное окно с параметрами загрузки, где можно выбрать формат качества или язык для скачивания. Для сериалов каждая серия загружается отдельно. К лету мы прокачали сеть во всей Рязанской области, чтобы местные жители и путешественники имели доступ по всем цифровым сервисам, в том числе и к развлекательным, таким как Kion», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.