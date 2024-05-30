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Исполняющим обязанности ректора РГРТУ имени Уткина назначили Сергея Банникова
Об этом сообщается на сайте вуза.

Исполняющим обязанности ректора РГРТУ имени Уткина назначили кандидата экономических наук Сергея Банникова. Об этом сообщается на сайте вуза.

Приказ Минобрнауки РФ подписан 28 мая. Банников заступил на должность с 29 мая. Ранее он был директором Колледжа программирования и кибербезопасности МИРЭА — Российского технологического университета.

До этого должность ректора РГРТУ занимал Михаил Чиркин.