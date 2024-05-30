Глава Рязани Татьяна Панфилова отчиталась о деятельности гордумы за 2023 год

Заседание прошло в четверг, 30 мая.

В четверг, 30 мая, на заседании гордумы глава муниципального образования Рязани Татьяна Панфилова отчиталась о деятельности за 2023 год.

По словам Панфиловой, в 2023 году было проведено 19 заседаний гордумы. Было принято 364 решения, почти треть из которых — нормативные правовые акты. Так, в рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году провели благоустройство восьми территорий: Малое шоссе, Черезовские пруды, Лесопарк, парк имени Гагарина, Лыбедский бульвар, скверы у Рязанского Кремля и на площади Маргелова. Кроме того, правительство региона выделило средства из федерального и регионального бюджета на реконструкцию Нижнего городского парка.

В 2023 году реализовали 40 проектов местных инициатив. Также 526 миллионов рублей было выделено на капитальный ремонт зданий и оснащение оборудованием школ №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70. Завершили строительство двух детских садов в Кальном и Семчине на 224 места каждый, физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 58, реконструировали детскую школу искусств № 5 и провели проектно-изыскательские работы для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР 7, 7А. Продолжается строительство школ в Семчине и в Олимпийском.

«В 2023 году продолжилось масштабное обновление транспорта МУП „УРТ“. В течение года поступило 69 единиц новой техники, среди которых 39 автобусов большого класса, 25 низкопольных автобусов большого класса и пять низкопольных троллейбусов. В 2023 году доходная часть бюджета города составила почти 20,3 миллиарда рублей, что на 11,3% больше показателей 2022 года», — отметила Панфилова.

Кроме того, глава Рязани подчеркнула, что в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов семь раз вносили изменения. Большую часть денег направили на строительство новых социальных объектов, благоустройство города, ремонт дорог и теплосетей, создание доступной среды, развитие системы общественного транспорта.

В 2023 году Рязгордума получила 293 письменных обращения рязанцев. Все депутаты гордумы активно вели приемы населения, выезжали по жалобам, обсуждали вопросы благоустройства, проблемы ЖКХ и помогали рязанцам в решении вопросов. Сама Татьяна Панфилова на личных приемах рассмотрела 41 вопрос граждан.

«В Рязанской городской Думе сложилась единая команда, готовая эффективно работать на благо жителей города. Депутатский корпус в 2023 году смог обеспечить своевременное принятие решений, направленных на совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы и решение конкретных проблем жителей областного центра», — добавила Панфилова.