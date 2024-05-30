Двух жителей Рязанской области задержали за серию краж

Полицейские установили причастность злоумышленников к четырем кражам различной техники и другого имущества из гаражей и дачных домов.

Двух михайловцев задержали по подозрению в серии краж. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 42-летний житель Михайлова. Он рассказал, что на территории его домовладения случилась кража. Пока мужчины не было дома, неизвестный сломал замок на двери хозпостройки и угнал мопед.

Через некоторое время сотрудники УУР УМВД России по Рязанской области выяснили, что в Рязани мужчина предлагал продать мопед той же марки, как и похищенный. Его нашли и выяснили, что тот пытался сбыть краденое имущество по просьбе знакомого-жителя Михайлова. Сотрудники УУР УМВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» задержали предполагаемого злоумышленника.

30-летний ранее судимый михайловец признался в содеянном. Выяснилось, что мужчина узнал, что его знакомый закрывает в сарае мопед, при этом запорное устройство было неустойчивым. Когда потерпевшего не было дома, михайловец сломал замок и совершил кражу. С помощью приятеля он отправил мопед на грузовой «Газели» в Рязань для последующей продажи.

Оперативники установили причастность к совершению трех преступлений. «В ноябре 2023 года мужчина вместе с 48-летним сообщником приезжали в село Маково Михайловского района. Там они проломили крышу и залезли в гараж, затем, путем повреждения замка двери и окна, проникли в два дачных дома, принадлежащие жителям Москвы. Добычей злоумышленников стали мотоблок, микроволновая печь, телевизор, инструменты и другое имущество. Старшего приятеля также задержали полицейские», — указано в публикации.

В местах, где жили михайловцы, оперативники нашли и изъяли часть похищенного. На них завели уголовное дело.