Двух несовершеннолетних рязанцев будут судить за издевательства над пенсионером

Они оскорбляли, били, преследовали и плевали в пожилого мужчину.

Двух несовершеннолетних рязанцев будут судить за издевательства над пенсионером. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Рязанской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей областного центра, 2007 и 2008 годов рождения, обвиняемых в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, группой лиц, (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Установлено, что 13 ноября 2023 года на одной из улиц Рязани подростки, один из которых был пьян, стали преследовать пожилого прохожего. Потерпевший на словесные провокации не реагировал и юноши начали ставить мужчине подножки, плевать в него, старший из обвиняемых нанес потерпевшему несколько ударов, в том числе в область головы.

Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, уголовное дело поручил возбудить глава СК России Александр Бастрыкин.