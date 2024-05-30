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А что в кино? «Манюня: Приключения в Москве», «Суперпташки. Улетная миссия» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Манюня: Приключения в Москве» — российская приключенческая комедия о жизни девочки Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ.

«Суперпташки. Улетная миссия» — мультфильм совместного производства Испании, Италии и США, озвученный голливудским актером Джонни Деппом.

«Мертвые не причиняют боли» — драма в стиле «вестерн» про историю любви семьи гражданки Канады и иммигранта из Дании. Режиссером выступил Вигго Мортенсен, сыгравший в фильме главную роль.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».