А что в кино? «Манюня: Приключения в Москве», «Суперпташки. Улетная миссия» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Манюня: Приключения в Москве» — российская приключенческая комедия о жизни девочки Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ.
«Суперпташки. Улетная миссия» — мультфильм совместного производства Испании, Италии и США, озвученный голливудским актером Джонни Деппом.
«Мертвые не причиняют боли» — драма в стиле «вестерн» про историю любви семьи гражданки Канады и иммигранта из Дании. Режиссером выступил Вигго Мортенсен, сыгравший в фильме главную роль.
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