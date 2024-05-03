Жителя Рязани обвинили в нанесении тяжелых травм, из-за которых умер человек

Уголовное дело направлено в суд.

Жителя Рязани обвинили в нанесении тяжелых травм, из-за которых умер человек. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил региональный сладком.

Установлено, что 18 июня 2022 года в Рязани между группой взрослых, в том числе потерпевшим, и подростками, среди которых была сестра обвиняемого, произошел словесный конфликт. После звонка сестры обвиняемый прибыл на место и ударил потерпевшего в лицо. Мужчина упал и ушибся головой об асфальт. После этого обвиняемый внук ногой лежащего по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Дебошир с места преступления скрылся. Впоследствии он был задержан.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.