За неделю 67 рязанцев пострадали от укусов клещей
Среди них — 20 детей.
За неделю 67 рязанцев пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 67 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них — 20 детей.
Чтобы избежать укуса клеща следует:
- использовать светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
- применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.
- проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
- осматривайте домашних животных, находившихся на улице.