За неделю 67 рязанцев пострадали от укусов клещей

Среди них — 20 детей.

За неделю 67 рязанцев пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 67 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них — 20 детей.

Чтобы избежать укуса клеща следует: