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ВС России поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала части ВСУ
Отмечается, что украинские войска за сутки потеряли 1220 боевиков.

ВС России поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала части ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что украинские войска за сутки потеряли 1220 боевиков.

Российские войска уничтожили украинские РЛС подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T.

ПВО сбила 40 беспилотников и три бомбы Hammer.