В выходные в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода
Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.
В прошедшие выходные в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.
Первое превышение зафиксировали 26 апреля. Его максимальная концентрация составила 3,4 ПДКмр. Второе превышение зарегистрировали 27 апреля. Его максимальная концентрация составила 7,2 ПДКмр.
Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.