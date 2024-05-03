В Ухоловском районе мужчину осудили за долги по алиментам

Сумма его долга составляла более 500 тысяч рублей.

В Ухоловском районе мужчину осудили за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 46-летний житель Смолеевки был лишен родительских прав и был обязан выплачивать алименты своему ребенку. Деньги он не платил, его долг составил более 500 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием в доход государства 5% из заработка осужденного.