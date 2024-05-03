В Шилове осудят женщину за убийство сожителя

По данным следствия, в феврале 2024 года пьяная женщина поссорилась с сожителем. В какой-то момент она схватила нож и нанесла им удар в грудь мужчины. Он скончался от обильной кровопотери.

В Шилове осудят женщину за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Шиловского районного суда.

По данным следствия, в феврале 2024 года пьяная женщина поссорилась с сожителем. В какой-то момент она схватила нож и нанесла им удар в грудь мужчины. Он скончался от обильной кровопотери.

Женщине грозит от 6 до 15 лет колонии. Дело передали в суд.