В Шилове на женщину возбудили уголовное дело за получение выплат на несуществующего ребенка

В период с мая 2022 года по март 2024 года ей было назначено ежемесячное пособие. За указанный период она получила более 296 тысяч рублей.

В Шилове на женщину возбудили уголовное дело за получение выплат на несуществующего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, в мае 2022 года женщина, имеющая двоих детей, оформила постоянную регистрацию в Шиловском районе. Ранее она проживала в Михайлове. После переезда женщина предоставила в органы социальной защиты ложное свидетельство о рождении несуществующего ребенка и подала заявление о назначении ей ежемесячной выплаты.

В период с мая 2022 года по март 2024 года ей было назначено ежемесячное пособие. За указанный период она получила более 296 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции продолжается расследование уголовного дела.