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В Рыбновском районе обнаружили нелегальную свалку строительных отходов
Собственнику земельного участка выписали предостережение.

В Рыбновском районе обнаружили нелегальную свалку строительных отходов. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил ИД «Пресса».

23 апреля сотрудники Россельхознадзора нашли гору мусора в канаве площадью 600 квадратных метров около Житово. В нее сбрасывали строительные и бытовые отходы: фрагменты бетона, кирпичей, гипсокартона, бревен, досок, а также пластиковых канистр, стеклянных бутылок.

Свалка находится на земле сельскохозяйственного назначения, что нарушает требования земельного законодательства.

Собственнику участка выписали предостережение. Если сн не примет меры по ликвидации свалки, ему грозит административная ответственность по ст. 13, ст. 42 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 8 Федерального закона РФ от 16.07. 1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», ответственность за совершение которых предусматривается ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.