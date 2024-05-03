В Рыбновском районе обнаружили нелегальную свалку строительных отходов

Собственнику земельного участка выписали предостережение.

В Рыбновском районе обнаружили нелегальную свалку строительных отходов. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил ИД «Пресса».

23 апреля сотрудники Россельхознадзора нашли гору мусора в канаве площадью 600 квадратных метров около Житово. В нее сбрасывали строительные и бытовые отходы: фрагменты бетона, кирпичей, гипсокартона, бревен, досок, а также пластиковых канистр, стеклянных бутылок.

Свалка находится на земле сельскохозяйственного назначения, что нарушает требования земельного законодательства.