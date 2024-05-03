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В Рыбном открыли новый детский сад
Здание рассчитано на 115 мест.

В Рыбном открыли новый детский сад. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Павел Малков прибыл в муниципалитет с рабочей поездкой. Он осмотрел дошкольное учреждение на 115 мест.

«В последнее время в регионе уже заработали несколько новых детских садов. Сегодня открыли еще один современный детский сад в Рыбном, в активно развивающемся микрорайоне города. Много молодых семей и, конечно, есть потребность в дошкольном учреждении. Детский сад оснащен всем необходимым, работает замечательный педагогический коллектив. Уверен, что детям здесь будет очень комфортно. В целом есть четкое понимание, где еще в регионе детских садов не хватает, где необходим капремонт зданий. По каждому такому объекту сейчас идет работа: либо уже запланировано строительство или ремонт, либо это запланировано на ближайшие годы», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Рыбном недавно начали строить еще один детский сад на 115 мест, его планируют открыть весной следующего года. Таким образом, в городе Рыбное вопрос с обеспечением местами в дошкольных учреждениях будет полностью решен.

В детском саду № 11 «Золотой петушок» 6 общеобразовательных групп, две из них для детей ясельного возраста. В учреждении есть музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, планетарий, уголок краеведения, все необходимое современное оборудование, благоустроена уличная спортивная зона, площадки для изучения правил дорожного движения, прогулок. На строительство объекта были направлены средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере около 174 млн рублей.