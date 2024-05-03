В рязанском перинатальном центре родился младенец с истинным узлом пуповины

Такая аномалия встречается редко, примерно в 0.04 — 2% родов. Ее опасность состоит в том, что при сильном стягивании узла возможно сдавление сосудов пуповины вплоть до летального исхода.

В рязанском перинатальном центре родился младенец с истинным узлом пуповины. Об этом сообщает пресс-служба перинатального центра.

Отмечается, что истинный узел формируется в период беременности в результате движений плода, чаще в малом сроке беременности, когда плод еще небольших размеров, очень подвижен и может проскользнуть через петлю пуповины.

Такая аномалия встречается редко, примерно в 0.04 — 2% родов. Ее опасность состоит в том, что при сильном стягивании узла возможно сдавление сосудов пуповины вплоть до летального исхода.

«Роды проходили под пристальным контролем врачебного персонала, новорожденный мальчишка весом 3700 г, ростом 54 см родился с оценкой по Апгар 9/10 баллов. В настоящее время мама и сын чувствуют себя хорошо и планируются на выписку», — отметили в сообщении.