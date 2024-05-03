В рязанской мэрии прокомментировали прорыв канализации у ЦПКиО
Как отметили в ведомстве, МП «Водоканал» проводит ремонтные работы в районе бассейна «Буревестник». Завершить их планируют в течении дня.
Рязанская мэрия прокомментировала редакции РЗН. инфо прорыв канализации у ЦПКиО.
Как отметили в ведомстве, МП «Водоканал» проводит ремонтные работы в районе бассейна «Буревестник». Завершить их планируют в течении дня.
Напомним, рязанцы сообщили о прорыве канализации около бассейна «Буревестник», который заливает ЦПКиО.