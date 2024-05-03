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В Рязани задержали адыгейца, объявленного в федеральный розыск
30-летний житель Республики Адыгея был объявлен в федеральный розыск за незаконное хранение наркотических средств.

В Рязани задержали адыгейца, объявленного в федеральный розыск за наркопреступление. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в четверг, 2 мая, на Московском шоссе. Оперативники заметили на улице мужчину, похожего по описанию на гражданина, объявленного в федеральный розыск.

Прохожего остановили и выяснили, что 30-летний житель Республики Адыгея был объявлен в федеральный розыск за незаконное хранение наркотических средств.

Мужчину задержали. Позже его передадут инициаторам розыска.