В Рязани взорвался и загорелся автомобиль «ГАЗ»
В результате происшествия пострадавших нет.
В Рязани взорвался и загорелся автомобиль «ГАЗ». Об этом сообщил Telegram-канал «RZN LIFE».
Инцидент произошел вечером 2 мая в Октябрьском городке.
По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, в 22:30 поступило сообщение о загорании транспортного средства. Пожар был локализован 22:38 и полностью ликвидирован в 22:45.
К тушению привлекали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
В результате происшествия пострадавших среди людей нет.