В Рязани взорвался и загорелся автомобиль «ГАЗ»

В результате происшествия пострадавших нет.

В Рязани взорвался и загорелся автомобиль «ГАЗ». Об этом сообщил Telegram-канал «RZN LIFE».

Инцидент произошел вечером 2 мая в Октябрьском городке.

По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, в 22:30 поступило сообщение о загорании транспортного средства. Пожар был локализован 22:38 и полностью ликвидирован в 22:45.

К тушению привлекали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В результате происшествия пострадавших среди людей нет.